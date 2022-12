Jovic, Cabral oppure… chissà: Italiano le studia tutte, è record al contrario

Non sembra che la Fiorentina abbia in programma una rivoluzione copernicana nel reparto offensivo, stando a quel che si legge su La Nazione. Eppure l’allarme gol dei centravanti in casa viola è acceso ed è rosso. Jovic è quello che sta meglio. Ha chiuso in rialzo la prima parte della stagione ed ora, dopo un mondiale senza emozioni, è pronto a farsi carico del reparto, facendo crescere la sua confidenza con il gol. Del resto, la candidatura di Cabral a una maglia da numero 9 titolare, sembra diventato uno scenario impossibile. Il brasiliano è riuscito nel record (al contrario) di non segnare una rete nella raffica di gol che la Fiorentina ha messo in fila nelle partite della sosta invernale.