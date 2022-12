Benassi mvp di dicembre da separato in casa. E ora? Due strade per lui

La Nazione in edicola oggi si concentra su Marco Benassi, vero e proprio MVP del mese di dicembre. "Sì, a lui, che fra una settimana o poco più potrebbe (potrà) essere altrove; a lui che nel gruppo di Italiano – sia in Italia, sia in Europa – è finito a margini". Migliore in campo di praticamente tutte le amichevoli, un gol dopo l'altro, ma fuori da tutte le liste. E ora cosa succede? Due le soluzioni prospettate dal quotidiano. La prima: essersi messo nella condizione di non essere più un esubero e magari aver riconquistato la fiducia di Italiano per (ri)tornare utile alla causa viola. Seconda strada: lasciare Firenze sì, ma non al primo arrivato e magari solo in prestito. Marco ha un contratto fino al 2024 e può essere ceduto, sì. Ma a chi, alla fine, lo deciderà lui.