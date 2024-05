Jovetic: “Mamma mia la Fiorentina, sembra un film. No, se segno non esulto”

Stevan Jovetic, attaccante dell'Olympiakos ed ex bomber della Fiorentina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. La finale di Atene si avvicina, l'ansia aumenta, ma i tifosi viola quando guarderanno la partita lanceranno uno sguardo ogni tanto su quell'attaccante che ha fatto impazzire Firenze. "Sarà la mia partita del cuore, ho ancora casa a Firenze (ride ndr)". E come potrebbe essere altrimenti? Jovetic a Firenze ha passato momenti esaltanti con la maglia della Fiorentina. Momenti che non verranno mai dimenticati: "Sembra un film, veramente. Ho ancora tanti amici nella Fiorentina e mi scrivo con Frey, Mutu, Kuzmanovic e Seferovic. Tra l'altro ho pensato a una cosa: l'anno scorso sono andate in finale squadre dove ho giocato. Quest'anno tocca a me e ne sono davvero felice". (L'INTERVISTA CONTINUA GIU)

Ed è proprio all'Olympiakos che l'attaccante montenegrino ha dato inizio alla propria rinascita. I segreti della squadra greca, nonostante l'amore per la Fiorentina, sono rimasti tali ma Jovetic ha le idee ben chiare sulla sua squadra e sul suo potenziale: "Siamo forti. Giocheremo in uno stadio che non sarà il nostro, ma sappiamo che ci saranno molti tifosi nostri. E questo ci aiuterà. El Kaabi è fortissimo, 35 gol dicono tutto. Purtroppo giochiamo contro la Fiorentina, ammetto che non è facile per me. Dipenderà tutto da come finirà". Conclude poi l'ex viola con la risposta alla fatidica domanda: se segni esulti? "No, assolutamente no. Voglio troppo bene alla Fiorentina. Come forma di rispetto non lo farei".