Jack sogna l’Europeo: “Tutto possibile grazie alla Fiorentina”

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Jack Bonaventura è tornato in nazionale a 34 anni, attraversando cinque diverse gestioni tecniche. Ha convinto Spalletti dopo essere stato convocato anche da Conte, Ventura e Mancini, che lo aveva impiegato per l’ultima volta nel 2020 (Italia-Moldavia 6-0 al Franchi). «Pensavo non ci fosse più posto e credevo di non tornare, ci sono stati diversi cicli, dopo l’eliminazione dal Mondiale sono stati chiamati tanti ragazzi, bisognava ringiovanire. Non ho mai mollato. Se hai un rendimento alto nel club, è giusto essere considerati. Ho sempre pensato che la Nazionale dovesse toccare ai migliori» ha spiegato il centrocampista della Fiorentina e l’ultimo concetto non suoni come presunzione. L’umiltà, forse in dosi eccessive, lo ha accompagnato nell’intero percorso, altrimenti si sarebbe regalato un altro tipo di carriera, invece è rimasto nel limbo. Bravo, non lamentoso. Jack si è sempre adattato, ha dimostrato disponibilità nei confronti di qualsiasi allenatore. «Rimpianti non ne ho, le difficoltà del percorso mi hanno consentito di diventare il giocatore che sono, completando il bagaglio tecnico. Occupare posizioni diverse in campo mi ha permesso di vedere il calcio da ogni angolazione. Se giochi sempre nello stesso ruolo, ti specializzi e puoi essere avvantaggiato, ma così ho imparato tanto». Ora non si pone limiti. «L’Europeo? Perché no? Vedremo alla fine, se faccio una grande stagione potrei continuare a essere chiamato». Spalletti era titubante per l’età, ma le ultime prestazioni con la Fiorentina hanno fatto cadere ogni resistenza. Lo ha definito “ambasciatore” del calcio italiano per la completezza del repertorio. «Alla fine di agosto speravo di essere convocato, ora meno non essendo entrato al primo giro di Spalletti. Posso rendermi utile. Il gioco del ct è simile a quello della Fiorentina».