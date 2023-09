Jack Bonaventura, l’intoccabile di Italiano: con l’Atalanta sfida al passato

Fantasia, intelligenza tattica, duttilità. Impossibile, per un allenatore che si ritrova un giocatore con questo identikit, farne a meno. Storia di Giacomo Bonaventura, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, con la quale ha esordito in Serie A. Quella di domani, ore 18 al Franchi, non sarà una gara come le altre per chi a Bergamo si è formato sia come calciatore che come uomo. Mezzala, interno, ala sinistra, trequartista, sotto punta, all’occorrenza laterale offensivo. Come scrive La Repubblica, trentaquattro anni e non sentirli per chi ha come obiettivo quello di tenersi su questi livelli fino ai 40. A Firenze “Jack” ha scoperto l’atto secondo della sua carriera. Iniziata proprio a Bergamo, nelle giovanili, per poi trovare l’esordio e la consacrazione prima del passaggio al Milan. Ovunque sia passato, ha lasciato giocate di qualità, gol e assist meraviglia. E una domanda alla quale è complicato trovare una risposta: perché il suo percorso in nazionale non ha mai trovato continuità? Prandelli prima, Conte poi, infine Mancini che all’inizio della sua avventura l’aveva anche convocato per le prime due gare della Nations League. E poi? Mistero.