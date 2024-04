Italiano via per crescita e prospettiva, ma se Conte dovesse andare a Napoli…

La giostra ha iniziato a girare da giorni. Non potrebbe essere altrimenti, anche perché il primo gettone lo inserì proprio Vincenzo Italiano lo scorso 13 marzo, alla vigilia della sfida di ritorno contro il Maccabi Haifa. «Ho parlato con la società del futuro, è al corrente del mio pensiero». Che lì per lì suonò come l’antifona della fine di un ciclo. In mezzo c’è stato tanto, nonostante siano dichiarazioni di nemmeno un mese fa. La scomparsa di Joe Barone, i molteplici impegni ravvicinati. L’argomento torna fuori ogni tanto pur non essendo prioritario. Tutto quello che è successo non dovrebbe cambiare il finale. Vincere un trofeo e dirsi addio. Il patto potrebbe essere riassunto anche così. Poi va da sé che di scontato nel calcio moderno c’è poco. Prendete il Napoli. Da settimane segnalato sulle tracce di Italiano, lavora parallelamente al sogno Antonio Conte. Se quest’ultimo dovesse accettare le lusinghe di De Laurentiis, per Vincenzo non ci sarebbe posto. Un’ipotesi, come ce ne sono altre. Giusto per dire che sì, il tecnico viola potrebbe lasciare, ma oggi ogni scenario è aperto anche in virtù di quella clausola famosa nel contratto, che con la conquista dell’Europa League lo legherebbe al club viola fino al 2025. Giusto però sottolineare un aspetto: l’eventuale addio non sarebbe legato né alle clausole e nemmeno a temi economici. Sarebbe una questione di crescita e prospettiva. Lo riporta la Nazione.