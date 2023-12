Italiano vede qualcosa di diverso in Brekalo. Per Kouamè solo tanto impegno

Italiano non perde la fiducia sugli esterni. Sa che Brekalo ha qualità diverse dagli altri. Ma oggi è quello più indietro. Raramente ha inciso. Un solo gol in maglia viola.

Italiano non perde la fiducia sugli esterni. Sa che Brekalo ha qualità diverse dagli altri. Ma oggi è quello più indietro. Raramente ha inciso. Un solo gol in maglia viola. Molti pali colpiti quando era più presente nelle rotazioni. Adesso è lontano anche da quelle. E poi Kouame. Difficile dirgli qualcosa. Anzi, classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Ma la sua storia parla chiaro: non ha nelle gambe i gol che servirebbero. Utile sì, un fattore no. La fotografia è presto fatta, con i numeri che rimangono impietosi. In quattro hanno segnato 7 volte (3 gol Sottil, 2 Ikoné, 1 Kouame, 1 Brekalo). Bottino inferiore ai 9 gol stagionali di Nico Gonzalez. Lo riporta la Nazione.