Italiano sorride: Castrovilli è pronto a tornare alla ripresa della Serie A

Ci siamo, Gaetano Castrovilli, infortunatosi al ginocchi lo scorso aprile, vede la fine del tunnel e nel 2023 punta a rientrare in campo con i compagni. Nei giorni scorsi si sono susseguite le buone notizie per il centrocampista viola che, prima è rientrato parzialmente in gruppo, e poi ha disputato una frazione di partitella con i compagni. Sarà necessario procedere senza fretta, ma il recupero sta procedendo bene.