Una sosta per recuperarli tutti: da gennaio torna anche il 10

Tanti rientri a gennaio, anche quello di Castrovilli

Matteo Bardelli

Dopo l'amara sconfitta per 2-1 contro il Milan è arrivato il momento della lunga sosta dedicata ai Mondiali in Qatar. Se possa fare bene o meno a questa Fiorentina non possiamo saperlo, visto che le opinioni in merito sono contrastanti. Ultimamente i viola erano tornati a far bene; nelle ultime sei, infatti, contando anche la Conference League, hanno ottenuto 5 vittorie. Sicuramente questo periodo sarà propizio a riprendere fiato e limare con maggior attenzione determinate situazioni di gioco. Italiano, durante le sue conferenze, ha più volte ripetuto che con la coppa di mezzo il tempo per allenarsi era veramente poco e che una partita non veniva mai preparata in modo perfetto. Adesso i giocatori si rilasseranno per qualche giorno, prima di tornare ad allenarsi in vista di gennaio.

Una sosta per recuperare ogni tipo di acciacco — Questa sosta aiuterà sicuramente la Fiorentina a rimettere in sesto alcuni giocatori che in un modo o nell'altro non sono riusciti a rendersi protagonisti con continuità in questo avvio di stagione. Primo fra tutti Riccardo Sottil: uno dei giocatori che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione mettendo in mostra le sue migliori qualità, purtroppo i tanti problemi fisici, in particolare alla schiena, lo hanno costretto a stare fuori per gran parte del tempo. Nico Gonzalez, se si è trattato di problemi fisici o mentali ancora non lo abbiamo capito. Sicuro è che a gennaio non avrà più in testa la sua Argentina e finalmente potrà dare continuità alle sue prestazioni con la maglia viola.

Fondamentale sarà il recupero anche di Dodò. Da inizio anno ha fatto i conti con diversi problemi fisici, prima dovuti al lungo stop dello scorso anno, poi al fastidio al polpaccio rimediato circa due mesi fa. In ultimo l'uscita dopo pochi minuti nella sfida con il Milan di due giorni fa, la continuità per un giocatore come lui è fondamentale, soprattutto per ritrovare fiducia in se stesso.

Il ritorno del 10 — Per concludere, parliamo di lui, Gaetano Castrovilli: il numero dieci si infortunò lo scorso 16 aprile nella partita del Franchi contro il Venezia, un'immagine che ricorda quella dell'infortunio di Antognoni nella stagione 83/84. Circa otto mesi dopo ecco che torna ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni, sperando in un rientro in campo per gennaio. Salvo ulteriori intoppi, il centrocampista dovrebbe tornare a pieno regime dal nuovo anno, pronto a dare una mano a Vincenzo Italiano per la rimonta della Fiorentina.