Italiano si affida ancora a Nico Gonzalez. Attenzione a Cambiaghi

Vuoi o non vuoi, Vincenzo Italiano deve aggrapparsi ancora una volta a lui. Se in casa Fiorentina non si accende la stella di Nico Gonzalez qualsiasi partita si mette in salita. Anche l'argentino però è finito sull'altalena dell'ultimo periodo: buona prestazione con tanto di gol contro il Frosinone, passo indietro netto a Bologna. La notte del Dall'Ara è stata buia anche per lui. I suoi gol in stagione sono già 10, non pochi per chi è rimasto a lungo ai box. Dall'altra parte Nicolò Cambiaghi. Talento emergente del calcio italiano. Di proprietà dell'Atalanta. Per ora è fermo a 4 assist, gol zero. Eppure è elemento super pericoloso. Non solo perché sta flirtando con il gol da diverse settimane, ma perché fa un gran lavoro nell'attacco di Micola. Affiancherà Zurkowski alle spalle di Cerri. Lo riporta la Nazione.