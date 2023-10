Italiano si affida a Nzola. Christensen e Mina lavorano ancora a parte

Oggi rientrano tutti i Nazionali e Italiano avrà il gruppo al completo. Ieri sono tornati al centro sportivo Brekalo e gli italiani Biraghi, Bonaventura e Kayode (Under 21) e oggi tocca agli altri, compresi gli argentini fra cui Nico Gonzalez, fortemente “indiziato” per giocare dal primo minuto all’Artemio Franchi contro l’Empoli, anche perché la partita è in programma nel posticipo di lunedì sera e quindi con 24 ore in più a disposizione per recuperare dal viaggio ed allenarsi rispetto alle occasioni precedenti. Buone chance per lo stesso motivo anche per Martinez Quarta, che sembra in vantaggio su Ranieri per affiancare Milenkovic. A destra in difesa Kayode, mentre a sinistra è ballottaggio pieno fra Biraghi e Parisi, grande ex della sfida. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi con Arthur e Duncan, e in avanti Nzola è nettamente favorito su Beltran che è stato assente dal Viola Park in questa sosta per rispondere alla convocazione del commissario tecnico Scaloni. In porta la certezza è Terracciano e nel frattempo Christensen, così come Mina, sta proseguendo il proprio programma di recupero. Lo riporta il Corriere dello Sport.