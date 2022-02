Italiano sfoglia la margherita degli esterni. E Ikoné scalpita per domani

Vincenzo Italiano valuta le ali da schierare a Bergamo

Sembra quasi paradossale per Italiano la quasi totale assenza di scelta in alcuni reparti contrapposta alla grande abbondanza sugli esterni per la partita di domani contro l'Atalanta. L'ultimo ad accendere una luce su di sé è Riccardo Sottil , che dopo i match con Cagliari e Lazio sta vivendo un ottimo momento di forma . Ci sono poi Ikoné e Nico Gonzalez , che sembrano i più accreditati per partire titolari al Gewiss Stadium. L'impatto dell'ex Lille col mondo Viola non è stato come ce lo si aspettava. Il francese, di fatto, sembra ancora leggermente al di fuori degli schemi di Vincenzo Italiano .

Ecco che allora la partita di domani può rappresentare l'occasione giusta per presentarsi ai tifosi Viola nel migliore dei modi. Discorso in parte simile anche per Nico Gonzalez. Dall'argentino, l'acquisto più oneroso nella storia della Fiorentina, è lecito aspettarsi qualcosina in più di 2 reti e 3 assist. La sensazione è che Nico fatichi a trovare continuità, spostato spesso da destra a sinistra e in questo senso occhio a una nuova collocazione tattica. L’argentino potrebbe essere schierato anche come falso nueve: una situazione di emergenza certo, ma che non è da escludere, soprattutto se l’inserimento di Cabral sarà lungo e Piatek dovesse aver problemi.