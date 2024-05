Italiano sfida Palladino. Un crash test con vista sul futuro

Fiorentina-Monza del Monday Night di Serie A regala più di uno spunto, anche non sul campo. Per esempio il confronto diretto fra il presente e il possibile futuro viola, Italiano contro Palladino, con tanto di possibile primo "sopralluogo" al Franchi per il tecnico brianzolo. Sicuramente - scrive il Corriere Dello Sport - sarà un'ulteriore opportunità di osservare da vicino l'ex attaccante, in grado di cambiare spesso modulo e interpreti mantenendo fermi i dogmi di possesso e costruzione dal basso.