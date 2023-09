Italiano, servono più rotazioni: solo così si gestisce il doppio impegno

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla gestione della rosa di Italiano. La batosta di domenica a San Siro è nata il giovedì sera al Franchi. Non è un caso che finora la migliore prestazione, quella di Genova al debutto in A, sia arrivata alla fine di una settimana libera da impegni. La Conference complica non poco il cammino in campionato: nell’arco della stagione sarà forse più semplice gestire il doppio impegno, ma in piena estate è dura, soprattutto se nella gara di ritorno devi rimontare la sconfitta dell’andata e la qualificazione resta in bilico fino all’ultimo minuto. Ecco perché tutta la rosa sarà importante e verrà utilizzata in modo ampio da Italiano. Forse qualche rotazione in più sarebbe stata utile già a San Siro, ma a mancare contro l’Inter è stata più la testa delle gambe. I viola, dopo la lotta con il Rapid Vienna, erano scarichi e privi di energie psicofisiche. L’esperienza dello scorso anno sicuramente servirà, ma dovranno essere bravi l’allenatore ad applicare il turnover e i giocatori a gestire le energie e soprattutto a non fare regali agli avversari per non complicare ulteriormente le partite.