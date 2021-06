Italiano prima scelta: scende in campo Commisso per convincere lo Spezia

L'allenatore dello Spezia è in cima al gradimento della società viola, Commisso in testa, che avrebbe contattato Platek, patron dello Spezia

Salutato Gattuso, la Fiorentina si è messa subito al lavoro per vedere se esiste la possibilità di ingaggiare Vincenzo Italiano , tecnico dello Spezia. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport che racconta del contratto appena rinnovato con il club ligure. Accordo che prevede una clausola rescissoria a una cifra importante. La rosea scrive che Commisso avrebbe contattato personalmente Robert Platek , patron degli spezzini, per ottenere il via libera.

Le due società sono al lavoro per capire se esistono delle contropartite tecniche gradite ai liguri, da mettere sul piatto per Italiano. La prima scelta, ma per precauzione la Fiorentina monitora anche Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese era a un passo dall’accordo con il Tottenham. Dove il Ds Paratici vorrebbe portare proprio Rino Gattuso, per lui sarebbe pronto un contratto biennale.