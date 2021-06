Italiano, giovane e dalla giusta filosofia. E quella clausola…

Vincenzo Italiano, già sondato in passato, è balzato in testa nelle preferenze della Fiorentina. La tentazione di pagare la clausola è forte

Quella di ieri è stata una giornata densa di colpi di scena in casa Fiorentina. Anche perché da dopo il divorzio acclarato con Gattuso i telefoni sono diventati incandescenti. Il Corriere Dello Sport analizza i candidati alla panchina viola, ripartendo da Vincenzo Italiano. Piace, è giovane (43 anni), è in grado di aprire un ciclo ed è quello che Commisso chiedeva (e vedeva) in Gattuso. La società lo segue da tempi non sospetti, anche se è ben consapevole del rinnovo già firmato fino al 2023 con opzione per l'anno successivo, oltre che della famosa clausola da 1 milione. La tentazione di pagarla è molto forte, in buona sostanza. La sua filosofia di gioco, basata sul 4-3-3 e con il suo calcio offensivo, piace molto, così come la difesa alta e la capacità di sfruttare al meglio le fasce. La Fiorentina ha cominciato a tessere una nuova tela, per arrivare a una possibile fumata bianca. Il quotidiano specifica come una soluzione potrebbe essere quella di girare nel Golfo Dei Poeti Riccardo Saponara, che lo Spezia non ha riscattato ma rivorrebbe in maglia bianca. L'esterno ha ancora un anno di contratto con il club viola, ma non rientra più nei piani.