Italiano ruota la Fiorentina. E in porta la scelta sembra presa

Ieri la Fiorentina ha iniziato a preparare la partita contro il Genk. Dopo il giorno libero concesso alla squadra da Italiano i giocatori si sono ritrovati al Viola Park in mattinata per preparare la gara in programma domani alle 18:45. Assente Mina, che dovrà saltare molte partite per l’infortunio muscolare rimediato in nazionale, mentre restano da valutare le condizioni di Ikoné e Pierozzi. Il tecnico viola potrà finalmente contare su Maxime Lopez, che in campionato era squalificato. Di certo la formazione che scenderà in campo a Genk sarà diversa (probabilmente molto diversa) da quella che domenica ha vinto 3-2 contro l’Atalanta. Ranieri, Biraghi e Arthur probabilmente si riprenderanno una maglia da titolare dopo che contro i bergamaschi sono andati in panchina (anche se poi il capitano e il brasiliano sono entrati nella partita). In porta Christensen è favorito su Terracciano mentre per il ruolo di centravanti Beltran è in vantaggio su Nzola. Oggi ci sarà la rifinitura, in programma alle 10:15 al Viola Park, poi la squadra partirà verso il Belgio. Lo riporta La Nazione.