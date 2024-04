Italiano rivoluziona la Fiorentina: da Beltran a Nico, tutti i cambi viola

Rispetto all'undici iniziale schierato con la Juventus, alla Doosan Arena sono previsti molti cambi. Un minimo di cinque uomini che entrano nel turnover, chiamati a dare un respiro nuovo alla Fiorentina. Beltran sarà la certezza dal primo minuto sulla trequarti. Con la Juventus è rimasto fuori in favore di Barak, ma a Plzen è previsto nell'undici iniziale. Anche in mediana servono uomini freschi e uno potrebbe essere Maxime Lopez, entrato bene in corsa con la Juve. Ci sarebbe pure Arthur, ma sembra uscito dai radar in questo periodo. Anche Parisi spera in una maglia al posto di Biraghi e, se sta bene, potrebbe esserci Quarta insieme a Ranieri perché Milenkovic ha bisogno di riposare così come in avanti Kouame ha già fatto gli straordinari e dovrebbe lasciare il posto a Sottil. E poi ci sono Dodo, Duncan e pure Ikoné a caccia di spazio, però stravolgere del tutto potrebbe essere controproducente quindi Italiano dovrà trovare il giusto mix. Una riflessione verrà fatta su Nico Gonzalez, nonostante sia sempre difficile rinunciare all'argentino.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.