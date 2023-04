Italiano ritrova il suo passato: da ‘sottopagato’ a condottiero viola

Vincenzo Italiano, dopo aver scritto per due anni la storia nel "Golfo Dei Poeti", ha accettato la corte della Fiorentina rompendo l’idillio con lo Spezia

Sulle pagine dell'edizione spezzina de La Nazione si ripercorre Fiorentina-Spezia dal punto di vista di Vincenzo Italiano. Dopo aver scritto la storia nel "Golfo Dei Poeti", ha accettato la corte dei viola rompendo l’idillio con il suo passato. Dalla celebre frase “sono stato sottopagato per due anni” a Moena fino ai rapporti rimasti tesi con la sua ex tifoseria. Ormai quello del passato è un capitolo ormai chiuso in un cassetto.