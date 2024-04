Italiano risulta indigesto a Gasperini: un sfida di vero calcio

I dati sui precedenti è netto: in otto confronti diretti, Italiano ha battuto Gasperini per quattro volte, poi due successi dell’allenatore dell’Atalanta e due pareggi.

Italiano e Gasperini condividono il valore dell’intensità, le loro squadre aggrediscono e corrono, ma le affinità finiscono qui. Il calcio di Gasperini è più verticale, quello di Italiano più largheggiante sulle ali e palleggiante a centrocampo. I dati sui precedenti è netto: in otto confronti diretti, Italiano ha battuto Gasperini per quattro volte, poi due successi dell’allenatore dell’Atalanta e due pareggi. La dimostrazione numerica di come Italiano risulti abbastanza indigesto al collega, ne sappia stemperare i furori e smussare gli spigoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.