Italiano riabbraccia Pulgar, ma non solo. Nico titolare a Bologna. E Castro?

La ripresa degli allenamenti porta in dote ad Italiano il recupero di Pulgar e il rientro in gruppo di Dragowski e Benassi. Nico sta bene

La ripresa degli allenamenti ha portato in dote delle buone notizie per Italiano. In vista del prossimo turno di campionato, domenica a Bologna, il tecnico gigliato potrà contare su alcuni recuperi. Il più importante - scrive La Nazione - è quello di Pulgar, tornato a lavorare in gruppo dopo un mese di stop. L'infortunio alla caviglia è alle spalle, il cileno è fondamentale nell'economia di Italiano per far rifiatare Torreira, costretto agli straordinari, con il solo Amrabat a disposizione.