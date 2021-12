Dal CS: si rivedono Pulgar e Dragowski. Ancora differenziato per Castrovilli

Castrovilli e Nastasic ancora ai box, si allontana la convocazione per Bologna. Dovrebbero esserci invece Dragowski e Pulgar

Dopo la vittoria contro la Sampdoria di ieri sera, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata subito in campo al Centro Sportivo per preparare la sfida di domenica all'ora di pranzo a Bologna. Come riporta Radio Bruno, coloro che hanno giocato la sfida di ieri hanno svolto un allenamento defaticante, ma la buona notizia arriva da Erick Pulgar e Bartlomiej Dragowski.

Il regista e il portiere sono tornati finalmente ad allenarsi in gruppo, e potrebbero essere disponibili almeno per la panchina per la gara contro i rossoblu. Ancora differenziato per Nastasic e Castrovilli, non ancora al meglio e la cui convocazione sembra ancora non vicinissima.