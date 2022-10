Italiano recupera pezzi: Gonzalez a caccia della titolarità, Dodò recupero lampo

Il tecnico viola potrà contare sul recupero di pedine fondamentali per tentare il ritorno alla vittoria in campionato contro la Lazio

Il successo contro gli Hearts di giovedì in Scozia ha lasciato, tra le tante buone notizie per Vincenzo Italiano , anche il recupero di diversi titolarissimi. Non solo Milenkovic , ma anche Dodò e Nico Gonzalez hanno giocato uno spezzone di gara e si candidano per essere protagonisti già con la Lazio domani sera al Franchi.

Il brasiliano ha bruciato i tempi e, dopo essersi infortunato a Bologna, ci ha messo meno dei quaranta giorni previsti inizialmente per tornare a disposizione. La sensazione è che l'ex Shakhtar possa essere sfruttato a gara in corso, magari con ancora Terzic dall’inizio. In attacco invece Nico Gonzalez punta alla seconda presenza consecutiva, cosa che manca da agosto quando giocò, sempre partendo dalla panchina, con l’Empoli e il ritorno di Conference contro il Twente. La tallonite sembra essere alle spalle e l’argentino è reduce da qualche allenamento continuativo e senza stop con i compagni, dato non da poco per poter essere schierato. Possibile però che l'argentino torni a giocare sulla sinistra, visto il magic moment di Kouame a destra, con Jovic che nel caso potrebbe usufruire degli assist dell'ex Stoccarda. Fonte Repubblica.