Italiano: qualcosa è cambiato? Modulo e gerarchie del tecnico viola

La Repubblica di oggi analizza il nuovo assetto della Fiorentina in campo, delineando in aggiunta le scelte di mister Italiano per la formazione tipo dei viola. Secondo il quotidiano, in questo finale di inizio stagione è come se Italiano avesse iniziato a raccogliere i frutti di alcuni accorgimenti per la risoluzione dei problemi che hanno accompagnato fin qui i gigliati. Se guardiamo ai singoli, infatti, dopo aver optato per il turnover Coppa/Campionato, il tecnico viola ha iniziato a puntare su una base stabile attorno alla quale poter variare nei giocatori e nel modulo. Partendo dal portiere, dove la prima scelta è ricaduta, dopo l'alternanza con Gollini, su Terracciano, forte delle ultime convincenti prove tra Europa e Italia. Anche in difesa si sono cominciate a delinearsi le gerarchie, dove Quarta è divenuto sempre più un punto di riferimento vista la sua crescita in termini di fiducia e di decisione, tanto che l’argentino si è permesso addirittura di scalzare Igor al centro. Parlando del modulo, invece, nell’ultimo periodo Italiano ha alternato il 4-3-3 al 4-2-3-1 a seconda delle esigenze e degli avversari. Il centrocampo si è modellato spesso a protezione della difesa, con due uomini schierati, permettendo ai viola di poter avanzare un trequartista alle spalle della punta per aiutare il tridente. Ed i risultati nel frattempo si vedono: tre vittorie di fila, come non era mai accaduto in questa stagione, ed una squadra che nel frattempo è tornata a divertirsi ed a convincere.