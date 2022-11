Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: torna Amrabat, davanti c’è Jovic

Ecco le probabili delle 2 squadre

Dopo le tre vittorie consecutive tra campionato e coppa la Fiorentina va a Marassi, affronta una Sampdoria che non ha ancora vinto in casa. La squadra si Stankovic cerca di uscire dalla zona calda della classifica, i viola invece vogliono centrare la seconda vittoria di fila in campionato, evento mai successo quest'anno. Dovrebbero essere presenti 16000 persone a sostenere la squadra di casa, adesso andiamo a vedere le probabili formazioni di domenica.

SAMPDORIA

Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri hanno svolto nuovamente sedute differenziate; l'ex giocatore dell'Ascoli infatti ancora non è al meglio in quest'inizio di stagione. Il duo davanti sarà Caputo e Gabbiadini che cercano la svolta sotto rete. Quagliarella è tornato dal gruppo ma partirà dalla panchina. percorsi di recupero per Manuel De Luca ed Harry Winks, il grande arrivo estivo della Samp. Nella giornata di Sabato è prevista la rifinitura pre-match

La probabile di Stankovic

Sampdoria (4-4-2): Audero,Bereszynski, Colley, Amione, Augello, Lerìs, Rincòn, Villar, Djuricic, Caputo, Gabbiadini

FIORENTINA

Per quanto riguarda la squadra di Italiano invece, ci saranno un po' di cambiamenti rispetto a Giovedì. Tornerà Amrabat dopo il fastidio alla schiena, Nico Gonzalez torna almeno per la panchina dopo l'allenamento in gruppo. Davanti il solito tridente di domenica scorsa, con Jovic che cerca il primo gol in campionato lontano dal Franchi. In porta confermatissimo Pietro Terracciano, in gran spolvero. A centrocampo ballottaggio tra Mandragora e Barak.

La probabile di Italiano

Fiorentia (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Amrabat, Barak, Bonaventura, Ikonè, Jovic, Kouamè