Italiano può fermare Sarri? Tanti dubbi alla vigilia e invece…

Un k.o. (il secondo di fila dopo quello con l’Empoli) pesante probabilmente più per l’animo che per la classifica. Come da indicazioni della vigilia, Italiano ha scelto la formazione più scontata. E così in difesa riecco Biraghi, con Parisi dirottato a destra, mentre in attacco Beltran (dopo la doppietta in coppa) ha ritrovato una maglia da titolare che in campionato mancava dalla gara col Cagliari. L’aspetto più interessante però non stava tanto negli uomini, quanto nel capire come si sarebbe sviluppata la gara. Perché è vero, Fiorentina e Lazio sono educate a proporre, ma negli ultimi confronti Sarri (premiato poi dai risultati) si era spesso ricreduto, scegliendo di aspettare per poi colpire in contropiede. Lo riporta il Corriere Fiorentino.