Italiano prova il tandem Nzola-Beltran? Domani si raduna la squadra

Lucas Beltran è ancora a secco di gol in maglia viola, Italiano potrebbe cercare soluzioni alternative per l'argentino?

Italiano in questo inizio di stagione ha già dato sfogo a tutta la sua creatrività tattica, con la soluzione di Quarta. Ma secondo La Nazione il tecnico viola durante la stagione potrebbe provare di inserire insieme Nzola e Beltram i due punteri viola. Beltran potrebbe svariare dietro l'angolano, in caso di riposo di Bonaventura potrebbe agire da seconda punta. Intanto dopo due giorni di riposo la Fiorentina si radunerà domani al Viola Park per comnciare a preparare la sfida contro l'Empoli. Italiano potrà contare su Brekalo già da oggi, mentre Bonaventura e Biraghi rientreranno domani in città