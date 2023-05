Italiano, pregi e difetti. Idea Jovic dal 1′ in finale di Conference

Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, sta già pensando a come rimettere in sesto la squadra in vista di Praga. Idea Jovic dal 1'

Ci sono sconfitte che possono aiutare. Quella in Coppa Italia contro l'Inter ha lasciato dietro di sé tanta amarezza ma anche consapevolezza nei propri mezzi. L'ha detto Italiano nel post partita: "È tutta esperienza, adesso sappiamo cosa ci aspetta a livello mentale per la gara di Praga". Il fattore esperienza, non solo per i giocatori, molti dei quali tra l'altro non avevano mai vissuto gare del genere. Cosa che vale anche per lo stesso tecnico gigliato, che in pochi anni si è ritrovato dai playoff di Serie D alla finale di Coppa Italia. A livello mentale la Fiorentina può avere fatto uno step decisivo, fondamentale in vista del 7 giugno. Italiano dovrà rimettere a posto qualcosa per il West Ham. L’obiettivo principale è permettere ai propri giocatori, specie quelli più utilizzati, di ricaricare le energie fisiche e mentali. Dopo di che alcune scelte andranno fatte anche sui singoli: la coppia Amrabat- Mandragora ha sempre dato grandi garanzie. Cabral appare in forte calo e Jovic, al netto dei gol mancati, è riuscito a crearsi enormi occasioni per segnare. Qualche dubbio anche in difesa, con Ranieri che potrebbe insidiare i titolari.