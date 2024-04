Italiano-parterre, altre scintille: l’ira del tecnico e poi le scuse

Si potrebbe scrivere un libro sul rapporto tra Vincenzo Italiano e la tribuna dello stadio Franchi di Firenze, o meglio il parterre. Spesso l'allenatore della Fiorentina si intrattiene con i tifosi a fine gara o anche durante il match per discutere eventuali situazioni o scelte. Gli animi però, spesso per colpa della pressione, si animano facilmente. Come sottolinea la Nazione, poco prima del fischio finale tra Fiorentina e Genoa, Vincenzo Italiano avrebbe risposto in maniera poco pacata a un tifoso. Tutto sarebbe rientrato subito con l'allenatore stesso che, alzando le mani al cielo, ha chiesto scusa.