Italiano parla alla Fiorentina: adesso un trofeo per Joe e i tifosi

Un cerchio così bello e intenso che non è stato l’unico prima che il pallone, gli schemi, le esercitazioni tornassero padroni del terreno di gioco com’era perfino giusto che fosse. Ce ne sono stati altri due, ugualmente sentiti, ugualmente carichi di intensità emotiva e carica agonistica che tanto piacevano a Joe Barone. Dentro un cerchio, più piccolo, più compatto ma altrettanto denso di contenuti, si è messo Vincenzo Italiano, l’allenatore, il condottiero di questo gruppo. Là nel mezzo ha chiamato a raccolta i suoi, li ha stimolati a ripartire, a dare ancora più forza e più vigore a quello che proveranno a fare nei prossimi due mesi, ad ogni gesto e ad ogni azione. Ad ogni comportamento per cercare di portare la Fiorentina in Europa League, per cercare di portare la Fiorentina alla conquista di un trofeo e “vendicare” (brutta parola: riscattare, meglio) così i due persi che tanto dispiacere continuavano a dare a Barone. «Andare in campo e dire: “pres”, oggi vinco per te, oggi corro per te». Parole di Vincenzo Italiano dentro a quel cerchio, forti di tono e di significato, accompagnate dal braccio slanciato verso il cielo che non lasciava dubbi sul destinatario dell’invito, della dedica. Della promessa. Lo riporta il Corriere dello Sport.