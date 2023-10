Italiano non si nasconde dopo Napoli, ma adesso servono conferme

Lunedì contro l’Empoli i viola daranno il via a una serie di sei partite racchiuse in una ventina di giorni tra campionato e Conference League. Se il primo ciclo, quello di inizio stagione, era coinciso con la doppia sfida al Rapid Vienna per entrare nei gironi e si era chiuso con la batosta in casa dell’Inter, il secondo round di gare ha visto una Fiorentina capace di stupire: due pareggi nei gironi di Conference ma soprattutto un solo pari e quattro vittorie nelle cinque sfide di campionato. Lo scrive la Repubblica, che si sofferma sulle richieste dell'allenatore. Italiano vuole un passo alla volta, chiedendo ai suoi giocatori la conferma di quanto fatto finora. A cominciare dalla partita di domani sera. Per la Fiorentina, oltre al risultato, è in ballo anche un record davvero prestigioso: in caso di vittoria con gli azzurri, infatti, salirebbe a quota 20 punti dopo 9 giornate, il che rappresenterebbe la miglior partenza dei viola nell’era dei tre punti. Un inizio importante da parte dei viola che vuole proseguire il suo cammino e che non si spaventa davanti a nessun avversario.