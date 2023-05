Italiano-Napoli, il filo si riannoda? ADL e il doppio rispetto per la viola

De Laurentiis ha sempre ammirato Italiano, fin dai tempi dello Spezia: ma ha troppo rispetto per la Fiorentina e per Commisso per turbare ora l'ambiente

Il Corriere dello Sport parla della complessità della trattativa tra il Napoli e Luis Enrique, che non sembra convinto al 100% del progetto e ha sul tavolo anche la proposta del Brasile nel caso in cui Ancelotti rimanga al Real Madrid. "In situazioni così complesse, apparentemente ingarbugliate, esistono piani-B, piani-C, multipiani e De Laurentiis, che s’è spesso divertito in queste sue strategie internazionali, se ne sta serenamente a distanza dagli intrighi. Nella sua agenda, in evidenza, il nome di Vincenzo Italiano c’è sempre stato, da un bel po’ di anni: gli piacque di persona, lo colpì sul campo, ebbe modo di sondarlo, non ha dimenticato", scrive il quotidiano. Per rispetto di Italiano, non lo contatterà prima della finale di Conference League, il 7 giugno. Per rispetto di Commisso, prima di contattare Italiano contatterà lui. E così potrebbe partire la trattativa.