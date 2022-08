Italiano: “Mi pesa meno il ko di un anno fa”. E su Ikone…

"Sono molto più rammaricato per questo pari che per la rimonta subita, proprio qui, lo scorso anno. Avevamo le potenzialità per fare molto di più di quello che abbiamo prodotto, ma resto dell'idea che sia stata fatta una partita ottima: sono stati coinvolti tutti i componenti della rosa nelle prime tre gare della stagione e le risposte che ho visto sono state buone. Un pari così può andar bene alla seconda giornata di campionato ed all'inizio di tutte le competizioni. Ho visto un bel gruppo, molto unito". Italiano che, quindi, nonostante il rammarico cerca di trovare i lati positivi del pareggio di Empoli, anche se qualche parola riguardo ad un suo giocatore che non sta brillando l'ha voluta spendere.