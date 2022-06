Italiano, la storia continua: pazienza e lavoro per il nuovo ciclo viola

Come riportato dal Corriere Fiorentino, Italiano incontrerà la dirigenza e viola pronto, con al fianco sia Ramadani che l’avvocato Caliandro, a firmare il suo nuovo contratto. Durata fino al 2025 con ingaggio che parte da 1,6 milioni e pronto, con vari bonus, ad arrivare a 2 milioni netti. Insomma, un netto incremento dopo gli ottimi risultati ottenuti quest'anno. Ovviamente, Italiano ha chiesto anche maggiore leadership all'interno del club per porsi come punto di riferimento della squadra. In questo modo, si inizierà a parlare di mercato per pianificare un giusto programma ed arriva al 10 Luglio, data della partenza per Moena, con la miglior Fiorentina possibile.