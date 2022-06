VN – Italiano, rinnovo e adeguamento in arrivo. Cifre e nuova scadenza

Dopo settimane molto difficili ricche d'incertezza, a Firenze, finalmente, si inizia a respirare un cauto ottimismo. Domani sarà il giorno dell'attesissimo summit che andrà in scena fra Vincenzo Italiano e la dirigenza della Fiorentina per capire quale sarà il futuro della panchina Viola. Sembra ormai essere sempre più accreditata l'ipotesi del rinnovo di contratto fra la società gigliata e il tecnico siciliano. Per lui è pronto un contratto che porterà lo stipendio fino a 2 milioni di Euro annui. Segno della fiducia del club riposta nell'allenatore. L'unico nodo, al momento, è quello relativo alla durata del nuovo accordo. Le ipotesi sul tavolo sono la scadenza al 2024 o, altrimenti, al 2025. Durante il meeting, inoltre, le parti decideranno se tentare o meno un rilancio per Lucas Torreira. Certamente, ne sapremo di più domani.