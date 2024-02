Italiano insiste con Nico Gonzalez: soltanto così si supera la crisi

Il campione, nel calcio, è colui che riesce a risollevare le sorti di una squadra anche quando non è al 100%. Per il Corriere Fiorentino, in questa Fiorentina, soltanto Nico Gonzalez può essere considerato tale. Ma adesso, deve dimostrarlo in campo. La condizione fisica dell'argentino è nota a tutti, come l'importanza della sua presenza in campo per questa rosa. Inutile girarsi intorno, la Fiorentina tornerà a vincere e convincere quando Nico Gonzalez (oltre ai soliti Arthur e Bonaventura) starà bene. Per questo motivo, nonostante i vari dubbi fisici, Italiano sta insistendo su di lui. Nico Gonzalez serve come il pane a questa Fiorentina, non per nulla si chiamano campioni.