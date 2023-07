Italiano, il più carico di tutti! Quest’anno vietato sbagliare

Il più carico di tutti è parso Vincenzo Italiano. Lui sì, davvero già in forma campionato. Il caldo non lo teme, dai suoi ragazzi vuole subito il massimo. Obiettivo non ripetere gli errori della scorsa stagione, quando in Serie A la Fiorentina perse il treno dell’Europa con un girone d’andata non all’altezza. Anche perché il doppio impegno d’agosto nel Play Off di Conference League potrebbe diventare realtà venerdì prossimo. E allora la stagione europea sarebbe fotocopia. Vietato sbagliare, sperando in un eventuale sorteggio un po’ più morbido rispetto allo scorso anno, quando il Twente si rivelò avversario di gran lunga più attrezzato rispetto alle squadre affrontate durante la competizione. Spingere subito è l’imperativo. Lo si è capito ascoltando i microfoni posizionati a bordocampo l’altra sera. L’Italiano scatenato chiamava il pressing alto dei suoi contro il Catanzaro, come fossero al primo allenamento insieme. Lo sottolinea la Nazione.