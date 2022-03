Italiano ha vinto la sua scommessa: a Firenze è scoppiata l’Igor-mania

Contro il Bologna numeri da urlo per il centrale brasiliano

Oltre alla crescita di Terracciano, il merito dei soli quattro gol subiti nelle ultime cinque gare va anche al resto della difesa e in particolare al giocatore che più di chiunque altro ha avuto una crescita esponenziale. Anche contro il Bologna, la prova di Igor è stata, infatti, pressoché perfetta: il 90% dei passaggi riusciti, dietro solo al match-winner Torreira, addirittura dieci recuperi e uno sprint in velocità di 32,9 km/h. Facile a dirsi, un po’ meno a metterlo in pratica quando sei alto 1,85 m e hai un fisico da culturista da quasi 90 kg. Anche sul brasiliano però Vincenzo Italiano ha vinto la sua personale scommessa, facendo del centrale un punto di riferimento imprescindibile (a giudizio del tecnico Igor è il giocatore più bravo nel far ripartire l’azione in verticale) e prendendosi anche la responsabilità di spedire in panchina un investimento a doppia cifra come Martinez Quarta. L’Igor-mania, a Firenze, è già iniziata.