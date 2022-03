17 punti in più rispetto alla scorsa stagione: la Fiorentina ha numeri da Europa

La vittoria contro il Bologna ha rilanciato le ambizioni europee della Fiorentina

Redazione VN

Il Corriere dello Sport mette in evidenza i numeri della Fiorentina. 17 punti in più rispetto alla passata stagione, +12 i gol realizzati, nonostante l’addio di Vlahovic a gennaio, e 8 in meno quelli incassati. La vittoria contro il Bologna ha rilanciato le ambizioni europee.

IL CONFRONTO

La Fiorentina è a quota 46 punti, come lo era la formazione viola nella stagione 2014-2015, quando con Montella in panchina, riuscì a piazzarsi al quarto posto. E prima ancora come nel 2008-2009 (con Prandelli) quando arrivò sempre quarta. Vincenzo Italiano, adesso, ha l’ultimo step: interrompere la serie negativa contro chi precede i viola in classifica. Fin qui, a parte i successi contro l’Atalanta e sul Milan in Aerie A, sono sempre arrivate sconfitte. Anche per questo l’Inter a San Siro sabato sera sarà una bella prova d’esame.

I GOL

I gol realizzati dalla Fiorentina in campionato sono fino ad ora 47 e il trend non è cambiato molto dopo l’addio di Vlahovic a gennaio. Le reti subite infine sono 37, cioè otto in meno della passata stagione.