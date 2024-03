Italiano e un trofeo per Barone: così le “carte” potrebbero essere sparigliate

Presente e futuro. La Fiorentina tiene d'occhio i movimenti delle panchine per capire come sostituire un possibile addio di Vincenzo Italiano.Ora però a Firenze c’è soltanto un pensiero: dare tutto sul campo. Prima di tutto sabato sera con il Milan e poi per puntare a vincere un trofeo da regalare a Rocco Commisso, come ha già detto Vincenzo Italiano, e da dedicare alla memoria di Joe Barone. Tutti insieme, tutti dalla stessa parte. E poi alla fine se venisse alzata una Coppa, potrebbe essere stravolto perfino ogni piano. Italiano, molto amato da una parte della tifoseria, ha sofferto per le critiche ricevute da un’altra parte dei sostenitori. Ecco perché in caso di grandi successi su tutti i fronti e di massima esaltazione, le carte potrebbero essere nuovamente sparigliate.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.