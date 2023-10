Italiano e quel modo di giocare che adesso fa invidia a tutta Napoli

La squadra di Garcia è in difficoltà e molte delle caratteristiche della Viola farebbero comodo ai campioni d'Italia. Garcia è in alto mare, le sue scelte tattiche vengono discusse da giocatori, società e tifosi.

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul gioco della Fiorentina di Italiano. Rischioso e a volte esagerata e vulnerabile, adesso è diventato sempre più bello ed efficace. E la gara di Napoli ne è una dimostrazione. Infatti, proprio a Napoli adesso si stanno mangiando le mani per quello che non è successo quest'estate. La squadra di Garcia è in difficoltà e molte delle caratteristiche della Viola farebbero comodo ai campioni d'Italia. Garcia è in alto mare, le sue scelte tattiche vengono discusse da giocatori, società e tifosi. Adesso si è infortunato anche Osimhen e il futuro del Napoli sembra tutt'altro che roseo.