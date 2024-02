Italiano e Motta giocano a nascondino, ma in campo sarà scontro a viso aperto

Italiano non ha parlato prima di una gara infrasettimanale, Motta non si è sottratto alle dichiarazioni pre-partita ma non si è sbilanciato: entrambi si sono nascosti ma sanno che la partita di stasera vale un pezzetto d'Europa. Come nelle altre due occasioni, a Firenze in campionato e in Coppa Italia, il derby dell'Appennino è aperto a tutti i risultati. La squadra emiliana sembra la preferita dei tifosi neutrali, ma ha rimediato due sconfitte su due. Il periodo di appannamento è finito per entrambe, per i viola un po' dopo rispetto ai rossoblù e oggi può essere la conferma della fine della crisi.