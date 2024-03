Italiano e l’esempio di Pioli: trasformare il dolore in forza

Compito non facile per il tecnico della Fiorentina, però avrà davanti a se l'esempio Pioli, che una tragedia simile l'ha già vissuta

Prossimi avversari in panchina ma destinati a vivere la stessa situazione a Firenze. Vincenzo Italiano, proprio come fu per Stefano Pioli, avrà il delicatissimo compito di tenere accesi i riflettori sullo spogliatoio di una Fiorentina che dovrà, dopo la scomparsa di Joe Barone, trasformare il dolore di queste ore nello spunto unico e decisivo per raggiungere traguardi ambiziosi. Italiano ha dimostrato di avere la forza e il carattere di affrontare una ripartenza che sarà tutt'altro che semplice, segnata dalla choc e dalle emozioni di un momento complicatissimo. Lo riporta La Nazione.