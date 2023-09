Italiano e le sue sorprese. QS: “Pronto il debutto da titolare di Ikonè?”

Frosinone è una tappa importante per questa Fiorentina. Per quanto riguarda la formazione, Nzola dovrebbe essere il ’9’ designato, anche se l’allenatore viola ha sempre regalato sorprese e una di queste potrebbe essere il debutto dal primo minuto di Ikone, anche se il francese non ha ancora messo piede in campo e rischiare dall’inizio potrebbe sembrare un azzardo. Logica vorrebbe, quindi, l’utilizzo di Kouame e Sottil sulle corsie esterne, a supporto dell’attaccante angolano. Senza Dodò, confermata la fiducia al giovane Kayode; paiono proprio suggestioni l’utilizzo di Biraghi sulla fascia a lui meno congeniale, con Parisi lanciato su quella mancina. Poi spazio ad Arthur e Bonaventura con il compito di prendere per mano e gestire la Fiorentina. Non un compito qualsiasi in un ambiente che si preannuncia caldo. I viola, però, non hanno paura. Lo riporta La Nazione.