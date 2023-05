Italiano e le critiche: il tecnico alza la voce. E vuole ribaltarla in Europa

Vincenzo Italiano è stato al centro di una settimana decisamente burrascosa: e ora vuole cancellare le critiche vincendo in Europa

Redazione VN

I tre punti con l'Udinese non sono stati come gli altri. Un po' perché siamo a fine stagione, un po' perché la settimana che ha condotto al successo di domenica è stato una delle più complicate dell'esperienza di Italiano a Firenze. Un tour de force di impegni uno dietro l'altro, una sconfitta pesante in Europa e una ridda di critiche che è alzata nei suoi confronti. Aggiungiamoci lo scivolone social di Jovic e Terzic e il quadro è completo.

Fumo nero — Il Corriere Dello Sport riferisce di un allenatore pronto ad esplodere per il tanto stress accumulato e la risposta fin troppo chiara "Tutta Firenze è con noi? Non lo avevo capito" dopo l'Udinese testimonia quanto lo stesso allenatore abbia percepito i mugugni. Parole che hanno ovviamente acceso anche i tifosi: c'è chi le ha interpretate come 'parafulmine' in stile Mou per riparare il gruppo, anche se la sensazione - si legge - è che il riferimento non sia propriamente alla piazza.

Nel mirino — Secondo quanto si legge, ciò che avrebbe particolarmente infastidito Italiano è stato se mai la critica arrivata dall'opinione pubblica, che ha imputato alle sue scelte gli ultimi risultati. Ma Italiano non è uno che getta la spugna e vuole tramutare tutto questo in energia positiva. E allora quale obiettivo migliore di battere il Basilea per raccogliere la sfida?