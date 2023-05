Jovic e Terzic autogol sui social. Condividono una foto, con critica a Italiano

La serata di ieri sera non è stata certo soddisfacente per la Fiorentina. La sconfitta complica il passaggio alla finale di Conference League. Inoltre ieri sera Aleksa Terzic e Luka Jovic hanno ricondiviso una foto di una fanpage del numero 7. All'interno del post però è contenuta un analisi contro Vincenzo Italiano, Scelta voluta dei 2 serbi, o semplice autogol? Questo comunque, il contenuto del post:

"Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto rimettere l'11 di Napoli (dove erano presenti sia Jovic che Terzic ndr), che aveva fatto una buona prestazione. Specialmente Luka e Terzic, che erano sembrati molto in forma, ed è stato un errore panchinarli. Tu continui a ruotare e continui a perdere. Rimani con un 11 tipo. E l'allenatore non solo ruota, ma lo fa con giocatori che non vedevamo da mesi. In una partita così importante. Italiano continua a non avere la visione giusta"