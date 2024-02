Italiano e la fiducia “tradita” da Ikonè: il tecnico ha sempre difeso l’esterno

Alla novantottesima in viola, Ikonè ritroverà la maglia da titolare persa a Empoli in favore di Sottil. Lo farà ripartendo probabilmente dalla destra, dalla fascia prediletta per il mancino naturale originario di Bondy, che incrocerà quindi i tacchetti con uno tra Marusic e Hysaj, due dei calciatori più in difficoltà in casa Lazio; cercando di ripartire anche dall'ultima in casa, datata 11 febbraio. Contro il Frosinone, con la Fiorentina che aveva vinto e convinto nell'unico squillo di questo disastroso inizio 2024, il numero undici, protagonista con un assist per Belotti in avvio e il gol del momentaneo 2-0, era stato il migliore in campo: «La prestazione che ha fatto è nelle sue corde. Ha qualità incredibili e ci sto lavorando. Sono sicuro che troverà più gol e assist da qui a fine campionato». Parola di Vincenzo Italiano, che nel post-partita col Frosinone aveva ribadito così la sua fiducia nelle qualità del francese. Fiducia "tradita" da Ikoné (e a dir la verità da tutta la squadra) pochi giorni dopo a Bologna. Ma, dal suo arrivo dal Lille, il tecnico è rimasto quasi sempre dalle parti del parigino: anche nella turbolenta annata scorsa, Ikoné è risultato uno dei più utilizzati da Italiano (51 gare giocate sulle 60 stagionali). Lo riporta il Corriere dello Sport.