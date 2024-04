Italiano e il “patto” con la squadra. La Fiorentina punta sulle coppe

C'è un patto, un accordo, da qui a fine stagione. Un modo per coronare l'unità di intenti di questa Fiorentina che sta per finire a tutti gli effetti il ciclo con Italiano in panchina. La partita con l'Atalanta ha mostrato una gran qualità della squadra, in quella che è stata probabilmente la miglior prestazione dei viola in stagione: la voglia di regalare un trofeo alla società nel nome di Joe Barone è sicuramente un tema, ma non solo.