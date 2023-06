Italiano e il filo diretto per il mercato: serve collaborazione

Vincenzo Italiano è in filo diretto con gli uomini mercato della Fiorentina. Il punto su cosa fare (in entrata e in uscita) l’allenatore l’ha fatto poco prima di salutare Commisso e di stringersi la mano per continuare insieme l’avventura viola. Nomi, dettagli tattici, pesantezza economica delle operazioni da realizzare: Italiano sa tutto e aspetta con fiducia. Del resto, anche se nel mercato è giusto (da sempre e per tutti) agire presto e bene, la Fiorentina sta affrontando le trattative di giugno in uno stand by inevitabile. Servirà aspettare ancora una decina di giorni, infatti, per capire se la Fiorentina avrà un palcoscenico europeo anche il prossimo anno oppure no. Lo riporta La Nazione.