Italiano ‘dieci e lode’: la sua Fiorentina supera l’esame Franchi

La vittoria sull'Empoli sancisce il decimo successo tra le mura amiche della Fiorentina: il Franchi è tornato fortino (quasi) inespugnabile

Per il diploma bisognerà aspettare la fine della stagione, ma la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha già superato l'esame col massimo dei voti: 10. Tante - si legge sul Corriere Fiorentino - sono le vittorie ottenute al Franchi. Un rendimento da primi della classe visto che, tra le mura amiche, soltanto l’Inter ha saputo fare altrettanto. Se si parla di punti i viola si piazzano al secondo posto: con 32 punti conquistati in casa, contro i 33 dei nerazzurri.

Un cammino quasi perfetto: su 15 match casalinghi, Biraghi e compagni ne hanno vinti 10, pareggiandone 2, con Sassuolo e Verona. In solo tre occasioni - contro Inter, Napoli e Lazio - è arrivata la sconfitta. Soltanto Inzaghi e Sarri (2 KO a testa) ne hanno perse meno. Oggi il Franchi è tornato a essere un fortino quasi inespugnabile. Da qua in avanti, sfruttando anche la possibilità di riempirlo al 100%, dovrà essere l’arma in più nella corsa all’Europa. Ne restano quattro, da giocare in casa, contro Venezia, Udinese, Roma e Juventus. Due sfide, le ultime due, nelle quali lo stadio dovrà dimostrarsi una volta di più il dodicesimo uomo in campo.